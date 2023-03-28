Austrian Airlines отменила более 100 рейсов из-за забастовки

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Профсоюзы и менеджмент авиакомпании Austrian Airlines не смогли договориться о размере повышения зарплат сотрудникам, после чего началась забастовка, которая привела к отмене более ста рейсов во вторник, 28 марта, сообщает Bloomberg.

Компания предложила повышение заработной платы на 12,3%. Однако представители работников заявили, что предложение распространяется только на некоторых сотрудников, в то время как большинству придется смириться с повышением на 10%.

Накануне, 27 марта, в Германии началась забастовка сотрудников транспортной инфраструктуры: приостановили работу аэропорты, автобусные и железнодорожные вокзалы по всей стране. Как заявил один из организаторов, профсоюз Verdi, эта забастовка стала крупнейшей с 1992 года.



«Сотрудники сыты по горло теплыми заверениями, в то время как условия труда становятся все хуже и остается много вакантных должностей», — сказал журналистам глава Verdi Фрэнк Вернеке.



Приостановка полетов коснулась 380 тыс. авиапассажиров, в том числе в двух крупнейших немецких аэропортах — Мюнхене и Франкфурте, в последнем из них застрявшим пассажирам пришлось спать на скамейках.



Забастовки в Германии проходят на фоне протестов против повышения пенсионного возраста во Франции. Австрийский государственный оператор железных дорог повысил заработную плату в среднем на 8,9% в декабре 2022 года после однодневной забастовки.

Video