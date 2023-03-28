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Российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС из США
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Вооруженные силы России уничтожили американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма, следует из сообщения Минобороны в Telegram.

По его словам, на Авдеевском направлении артиллеристы уничтожили «две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США». Также расчет 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» около поселка Новобахмутовка были уничтожены огневая позиция и 120-миллиметровый миномет с расчетом ВСУ», добавил Бигма.

3 марта США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил,  что военная поддержка Киева со стороны США сделает конфликт более болезненным и мучительным для Украины.

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