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МЧС решило выставить мобильные посты на Байкале из-за выездов автомобилей

Иркутское ГУ МЧС выставит мобильные посты на Байкале из-за выездов автомобилей на лед

МЧС решило выставить мобильные посты на Байкале из-за выездов автомобилей
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С 4 марта на Байкале установят мобильные посты, а на переправе на Ольхон — камеры видеонаблюдения для мониторинга выезда транспорта на лед. Об этом сообщило ГУ МЧС Иркутской области во «ВКонтакте».

«С 4 марта в самых популярных местах отдыха на Байкале будут выставлены мобильные посты. Главная цель — пресечение правонарушений. На Ольхонской переправе будет организовано видеонаблюдение для фиксации выезда техники вне официальной ледовой дороги», — говорится в сообщении.

Сотрудники главка также будут вести мониторинг социальных сетей, чтобы с помощью фото или видео установить собственников автотранспорта и привлечь их к ответственности. В МЧС напомнили, что выезд на лед смертельно опасен.

Ранее 3 марта ГУ МЧС сообщило, что на Байкале в районе Сахюрты затонул автомобиль. Водитель и три пассажира, в том числе ребенок 2018 года рождения, смогли выбраться живыми. Спасатели установили, что они взяли автомобиль в аренду и выехали на нем на лед, а тот разрушился под весом машины. Водителя привлекут к ответственности: он заплатит штраф и компенсирует расходы, связанные с подъемом автомобиля.

В прошлом году в соцсетях появилось видео, на котором по льду Байкала едут три автомобиля «УАЗ», на одном из них стоит мужчина.

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