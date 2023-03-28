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Байден пошутил о мороженом перед выступлением о стрельбе в Теннесси

Байден пошутил, что пришел в Белый дом перед выступлением о стрельбе ради мороженого
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Джо Байден перед обращением по поводу стрельбы в городе Нэшвилл (штат Теннесси) пошутил, что появился на мероприятии в Белом доме из-за мороженого. Его слова приводит New York Post.

«Меня зовут Джо Байден. Я муж доктора Джилл Байден. И я ем мороженое Jeni's с шоколадной стружкой. Я спустился, потому что услышал, что здесь есть мороженое с шоколадной крошкой», — начал свое выступление Байден, добавив, что «у него наверху полный холодильник» мороженого».

На выступлении президента присутствовали представители разных бизнесов, в том числе компания по производству мороженого Jeni's Splendid Ice Cream, у которой есть сеть магазинов по всей стране, в том числе рядом с Белым домом.

Затем президент прокомментировал стрельбу в школе в Теннесси, назвав это «болезненным» и «худшим семейным кошмаром». Также он приказал приспустить флаги в Белом доме, на всех общественных зданиях, в посольствах и консульствах. Президент выразил благодарность полицейским за молниеносную реакцию.

Накануне в Нэшвилле бывший ученик христианской начальной школы устроил там стрельбу, в результате которой погибли шесть человек. Среди погибших были трое девятилетних детей, главный администратор школы, заместитель учителя и сторож.

Позже полиция выяснила, что стрелявшим оказалась 28-летняя Одри Хейл, которая является трансгендером. Власти заявили, что стрелявший ранее использовал местоимения «он» в своих онлайн-профилях и носил имя Эйден. Говоря о мотивах, в полиции предположили, что у Хейла было «некоторое недовольство тем, что ему пришлось ходить в эту школу».

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Теги
Джо Байден США Теннесси стрельба мороженое
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