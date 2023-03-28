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Собянин сообщил о росте средней скорости движения на МКАД до 51 км/ч

Собянин: средняя скорость движения на МКАД выросла за пять лет с 48 км/ч до 51 км/ч
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Средняя скорость движения на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) за последние пять лет выросла на 6%, с 48 до 51 км/ч, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«И это совсем не мало, особенно с учетом того, что рост средней скорости в основном происходит за счет снижения длительности и интенсивности заторов на проблемных участках МКАД», — объяснил мэр. По его словам, сейчас ежедневно на МКАД выезжает 1 млн автомобилей.

Для сокращения трафика власти Москвы ограничили движение грузовиков массой более 3,5 т по МКАД, это позволило снизить количество проезжающих по дороге фур на 21%, отмечает Собянин. Кроме того, основной участок Московского скоростного диаметра, введенный в строй в прошлом году, «оттянул» с прилегающих участков МКАДа примерно 10–15% трафика, добавил он.

Новый Южный участок МСД, который будет доступен к конце этого года, должен разгрузить наиболее проблемные секторы МКАД на юге и юго-востоке, сообщил мэр.

В середине марта стало известно, что компания «Дороги и мосты», входящая в группу «Нацпроектстрой» (компания бизнесмена Аркадия Ротенберга и ВЭБа), получила подряд на строительство последнего участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе за 20 млрд руб. Трасса станет южным дублером МКАД и будет запущена в 2026 году. Основные строительные работы необходимо закончить до конца 2025 года, а далее будет проходить благоустройство.

Теги
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