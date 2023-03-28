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В США решили лишить Китай статуса развивающейся страны

Палата представителей США одобрила закон о лишении Китая статуса развивающейся страны

Палата представителей единогласно приняла закон с требованием к госсекретарю США лишить Китай статуса развивающейся страны в международных организациях и соответствующих преференций. Об этом сообщает The Hill.

Закон обязывает госсекретаря добиваться изменения статуса Китая в международных организациях с развивающейся страны на страну с доходом выше среднего, с высоким доходом или развитую страну. Руководитель госдепартамента также должен работать над тем, чтобы Пекин не получал предусмотренных для развивающихся стран преференций и помощи.

«По размерам их экономика уступает только экономике Соединенных Штатов. К Соединенным Штатам относятся как к развитой стране, то же самое следует сказать и о КНР», — подчеркнула автор законопроекта Янг Ким.

Китай классифицируется как развивающаяся экономика, к примеру, в документах ООН.

Премьер Сингапура Ли Сяньлун в интервью китайскому Центральному телевидению 25 марта заявил, что «Китай сегодня не тот, что раньше», и стал «намного богаче, [его] вклад в мировую экономику намного больше, а голос в международных делах сильнее». По его мнению, в Пекине должны осознавать, что «уступки», которые давали Китаю как стране с развивающейся экономикой, теперь придется пересмотреть.

Теги
США Китай развивающиеся страны
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