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Антонов заявил о злоупотреблении США доктриной прав человека

Антонов: США использовали доктрину прав человека в качестве инструмента давления

Защита демократии и прав человека не должна использоваться в качестве инструмента для оказания давления на неугодные страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью Newsweek.

«Я убежден, что попытки использовать доктрину прав человека для геополитических игр, подрывающих суверенитет государств, а также для оправдания своего политического, финансового, экономического и идеологического доминирования должны прекратиться», — сказал Антонов.

По его мнению, «истинным проявлением демократии» стала бы защита таких «основополагающие принципов международного согласия, как суверенное равенство и невмешательство в чужие дела».

Дипломат также раскритиковал попытки Вашингтона экспортировать американскую демократию в другие страны. Антонов отметил, что «защита прав человека не является исключительной прерогативой Запада», а «демократия не строится по шаблонам, а является продуктом внутреннего развития конкретного общества».

Посол также заявил, что США и другие западные страны, которые поддерживают Украину, использовали вопросы прав человека в качестве оружия для того, чтобы объявить Россию агрессором.

«Когда видишь проекты предстоящих встреч, создается ощущение, что в этом году Вашингтон поставил перед собой цель сформировать правозащитную коалицию против России и втянуть партнеров в антироссийские ловушки под прикрытием благородной идеи развития демократии», — сказал Антонов, комментируя решение президента США провести второй «Саммит за демократию».

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США права человека геополитика Анатолий Антонов
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