Сенат США отменил разрешения на войну в Ираке

Сенат США одобрил законопроект об отмене разрешений на ведение боевых действий в Ираке, которые приняли в 1991 и 2002 годах. Об этом сообщает Reuters.

За документ проголосовали 65 человек, 28 законодателей (все — республиканцы) выступили против. «Отмена этих разрешений продемонстрирует региону [Ираку] и миру, что Соединенные Штаты не являются оккупационными силами, что война в Ираке подошла к концу, что мы движемся вперед, работая с Ираком в качестве стратегического партнера», — сказал председатель комитета по международным отношениям сенатор-демократ Боб Менендес.

Члены конгресса в течение многих лет обсуждали, что законодатели уступают слишком много полномочий президентам в отношении того, следует ли отправлять военнослужащих на войну. Законопроект призван ограничить военные полномочия президента и утвердить исключительное право конгресса одобрять начало боевых действий, которое прописано в конституции.

Военная миссия США в Ираке, или Иракская война, началась в 2003 году. Вашингтон обосновывал ввод войск предположением, что правительство Саддама Хусейна разрабатывает оружие массового поражения, и поставил перед военными задачу добиться свержения режима. Наибольшее количество военнослужащих было размещено в стране в 2008 году — почти 158 тыс. человек, направленных туда в соответствии с решением президента Джорджа Буша-младшего.

В 2011 году операция была объявлена завершенной, и большая часть американских военных ушла из страны, следуя директиве следующего президента США Барака Обамы.