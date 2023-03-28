Башню XIX во второй раз отодвинут от побережья в британском графстве Корнуолл

В Британии башню XIX века во второй раз отодвинут от побережья

Штормовую башню XIX века в британском приморском городе Бьюд на северо-востоке графства Корнуолл отодвинут от побережья на 100 м, сообщает газета The Times.

Башню Викторианской эпохи решили перенести из-за естественного разрушения береговой линии. По оценке Министерства окружающей среды, в следующие сто лет из-за эрозии будет разрушено около 40 м прибрежных скал на севере Корнуолла.

На работы по переносу башни Совет города собрал £60 тыс. пожертвований, средства также выделили Национальный лотерейный фонд наследия (£250 тыс.), Совет Корнуолла (£50 тыс.) и Совет общины Бьюд-Страттон (£40 тыс.), пишет Би-би-си. Демонтаж планируют начать 24 апреля.

Башню решили перенести подальше от берега не впервые. Ее уже переносили в 1881 году из-за разрушения конструкции от воздействия штормов.