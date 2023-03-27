Умер снявшийся в фильме «Раба любви» актер Михаил Чигарёв

Михаил Чигарёв, кадр из фильма «Раба любви» (Фото: к/с « Мосфильм»)

В возрасте 78 лет ушел из жизни актер театра и кино Михаил Чигарёв, сообщает Союз кинематографистов России.

Смерть наступила 26 марта после тяжелой и продолжительной болезни.

«Впервые зрители увидели Михаила Чигарёва в фильме «Приезжие» в роли мужа главной героини. Красивого, яркого актера полюбили зрители и коллеги. Он снимался у лучших режиссеров Н. Михалкова, А. Прошкина, А. Малюкова, Г. Кохана», — говорится в некрологе.

ВГИК Чигарёв закончил в 1970 году, а до этого успел поработать чертежником, техником. В 1964-м он поступил во ВГИК в мастерскую Михаила Ромма, но был призван в армию, где отслужил два года.

Снялся более чем в 80 фильмах, среди них «Город принял», «В зоне особого внимания», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Лето рядового Дедова», а также в сериалах «Михайло Ломоносов», «Ранетки» и других.

Прощание и похороны с актером пройдут 28 марта в Переславле-Залесском.

26 марта 2023 года в возрасте 101 года умер также российский актер и бывший директор Театра на Таганке Николай Дупак.

Дупак окончил Киевский театральный институт, перед началом войны работал на Киевской киностудии. Потом ушел на фронт, сражался в 6-м гвардейском кавалерийском корпусе, был трижды ранен.

В начале 1960-х возглавил Театр на Таганке. Тогда же позвал в театр Юрия Любимова на должность худрука. Директором был до 1977 года, он также принял на работу в театр Владимира Высоцкого. Потом около года руководил Театром на Малой Бронной. Впоследствии Дупак снова занял пост директора Театра на Таганке.

Играл в Театре им. Станиславского и Театре на Таганке. Снимался в эпизодических ролях в кино. Весной 1941 года его пригласили на главную роль в фильм «Тарас Бульба», но фильм так и не сняли.