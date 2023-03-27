В Москве остановили движение на центральном участке оранжевой ветки метро

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве остановлено движение поездов по центральной части Калужско-Рижской (оранжевой) ветке метро, сообщил департамент транспорта столицы.

«Временно нет движения поездов от «Октябрьской» до «Проспекта Мира», — сообщили в ведомстве.

Ранее в ведомстве сообщили о временном увеличении интервалов движения по этой ветке «для проверки состава».

Телеграм-канал «112» сообщил, что экстренные службы проверяют информацию о возгорании поезда на станции метро «Третьяковская».

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы сообщает, что у поезда на станции метро «Третьяковская» задымились тормозные колодки.

«Произошло задымление колодок поезда на станции метро «Третьяковская», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что состав оперативно оптравили в депо для проверки. Высаженные пассажиры уехали следующим поездом.

Через четыре минуты после сообщения об остановке движения Дептранс сообщил о возобновлении курсирования поездов на Калужско-рижской линии.