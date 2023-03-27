В жилом доме в Краснопресненском районе Москвы загорелась квартира

В Москве загорелся жилой дом в Шмитовском проезде

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В Пресненском районе Москвы в шестиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Пожар произошел на четвертом этаже по адресу: Шмитовский проезд, дом 11а. Открытое горение было ликвидировано в 17:31 по Москве, силами пожарно-спасательных подразделений спасены четыре человека», — уточнили в ведомстве.

Как сообщили в дептрансе, из-за возгорания в Шмитовском проезде было перекрыто движение по улице Анны Северьяновой от Шмитовского проезда до Мантулинской улицы.

25 марта крупный пожар произошел также на стройплощадке возле «Москва-Сити», при инциденте никто не пострадал.