В Британии выпустили монету с замком Хогвартс из Гарри Поттера

Фото: royalmint.com

Королевский монетный двор Великобритании выпустил четвертую монету с изображением замка Хогвартс в честь 25-летия выхода первой книги «Гарри Поттер и философский камень». Об этом ведомство сообщило на своем сайте. Продажи монеты уже начались.

«Нашу коллекцию монет о Гарри Поттере завершает монета с изображением школы чародейства и волшебства Хогвартс, 1000-летнего замка, который считается одним из лучших магических учреждений в мире волшебников», — говорится в сообщении.

Коллекция, посвященная Гарри Поттеру, состоит из четырех монет. Ее запустили в 2022 году. До этого в продажу поступили монеты с изображением самого Гарри Поттера, директора школы — профессора Дамблдора и поезда «Кингс-Кросс». На оборотной стороне монеты изображены Елизавета II и король Карл III.