Путин присвоил аэропорту Надыма имя Виктора Черномырдина
Аэропорт Надым в одноименном городе Ямало-Ненецкого автономного округа будет носить имя Виктора Черномырдина. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить аэропорту Надым имя В.С.Черномырдина», — говорится в документе. Указ уже вступил в силу.
Виктор Черномырдин родился в 1938 году в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области. Свою карьеру в правительстве он начал в 1982 году с должности замминистра газовой промышленности СССР. Позже он занял должность министра газовой промышленности СССР (1985–1989).
В 1992 году Черномырдин возглавил правительство России при президенте Борисе Ельцине. В 1998 году Ельцин отправил его в отставку, позже Черномырдина назначили послом России на Украине.
С 2009 года он был советником президента, спецпредставителем главы государства по вопросам экономического сотрудничества с государствами — участниками СНГ.
Умер 3 ноября 2010 года.