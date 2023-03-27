Путин присвоил аэропорту Надыма имя Виктора Черномырдина

Фото: Дороги и транспорт Ямала / VK

Аэропорт Надым в одноименном городе Ямало-Ненецкого автономного округа будет носить имя Виктора Черномырдина. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить аэропорту Надым имя В.С.Черномырдина», — говорится в документе. Указ уже вступил в силу.

Виктор Черномырдин родился в 1938 году в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области. Свою карьеру в правительстве он начал в 1982 году с должности замминистра газовой промышленности СССР. Позже он занял должность министра газовой промышленности СССР (1985–1989).

В 1992 году Черномырдин возглавил правительство России при президенте Борисе Ельцине. В 1998 году Ельцин отправил его в отставку, позже Черномырдина назначили послом России на Украине.

С 2009 года он был советником президента, спецпредставителем главы государства по вопросам экономического сотрудничества с государствами — участниками СНГ.

Умер 3 ноября 2010 года.