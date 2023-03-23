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В Рязани переименовали Безбожные улицы по просьбе православных активистов

В Рязани переименовали Безбожные улицы по просьбе «Союза православных женщин»
Фото: Николай Булычев / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Николай Булычев / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Депутаты Рязанской городской думы решили переименовать 1-ю и 2-ю Безбожные улицы в Вокзальные проезды, сообщила пресс-служба гордумы.

Как пояснил «РИА Новости» председатель топонимической комиссии города Николай Булычев, сменить названия улиц предлагали неоднократно, в последний раз об этом просили представители общественной организации «Союз православных женщин».

Представитель топонимической комиссии на заседании Рязанской гордумы отметил, что на улицах осталось всего восемь домов, находящихся в ветхом состоянии, передает издание Ya62. Депутаты уточнили, что при изменении названия улицы местным жителям не потребуется смена прописки, она будет нужна только при смене паспорта или продаже недвижимости. После сноса оставшихся домов новые здания будут регистрироваться по улице Вокзальной, Малому шоссе и Первомайскому проспекту.

Улицы назвали Безбожными в 1935 году по предложению рязанского отделения «Союза воинствующих безбожников». До этого они назывались Банными.

На этой неделе в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа реку Шайтанку переименовали в Преображенку. Вопрос о смене названия направляла в городскую думу организация историков и краеведов. «На берегу реки формируется духовный центр Салехарда — достраивается православный кафедральный комплекс, действует соборная мечеть города, и самое время уйти от двусмысленного имени реки», — говорилось в обращении общественников в адрес законодателей.

Теги
переименование улиц Рязань Депутаты Гордума
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