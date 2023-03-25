Минобороны России сообщило о потерях Украины на донецком направлении

Минобороны сообщило об уничтожении 11 украинских дронов, в том числе одного Bayraktar TB2

Фото: Минобороны РФ

На донецком направлении за сутки российские силы убили более 155 украинских военнослужащих, а также уничтожили три украинские боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30, следует из сводки Минобороны России.

Потери ВСУ на краснолиманском направлении ведомство оценило более чем в 85 человек. Там же украинские силы потеряли два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубицу Д-20.

На южно-донецком и запорожском направлениях вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в общей сложности до 70 бойцов, три автомобиля и гаубицу Д-30, говорится в сводке.

Кроме того, на купянском направлении военным удалось ликвидировать до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На херсонском направлении, по оценке Минобороны, российские военные уничтожили до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Кроме того, на разных направлениях военные уничтожили 11 украинских беспилотников, включая один турецкий Bayraktar TB2.