Красноярский депутат объяснил отравление мухоморами приемом БАДов

Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов, попавший в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского с отравлением, заявил, что употреблял биологически активные добавки (БАД) против переутомления. Он добавил, что в состав добавок входил мухомор.

«В ней [добавке] в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается где угодно», — отметил Терехов. Состояние отравления он объяснил тем, что, «возможно, я выпил больше, чем следует, капсул», либо двухнедельное голодание пагубно сказалось на организме.

«В восемь утра я проснулся в реанимации «Склифа», в девять пошевелил пальцем, в десять готов был отжаться 100 раз», — написал Терехов.

7 марта телеграм-каналы Baza, Shot и 112, а также издание «Московский комсомолец» сообщили, что Терехова госпитализировали в Москве из-за отравления мухоморами. Как рассказали «РИА Новости» в НИИ им. Склифосовского, его состояние оценивается как тяжелое. Сам депутат эту информацию также опроверг: он уточнил, что в больнице ему пришлось пробыть несколько формальных часов.

Терехова избрали в региональное заксобрание в сентябре 2021 года от фракции «Новые люди». До этого он работал в СМИ, был корреспондентом ГТРК «Норильск»