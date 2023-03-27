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Синоптик пообещал москвичам «барический лобзик» на всю неделю

Синоптик Тишковец: москвичей на этой неделе ждет «барический лобзик»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На следующей неделе в Москве будет наблюдаться так называемый барический лобзик — колебания атмосферного давления в узком диапазоне, рассказал РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Колебания давления в большом диапазоне синоптик охарактеризовал как «барическую пилу», однако в ближайшие дни подобного явления в Московском регионе не будет.

«На этой неделе москвичей ожидает барический лобзик — колебания атмосферного давления с небольшой амплитудой, не более 5 мм. Когда колебания атмосферного давления между минимумом и максимумом с большой амплитудой, я использую термин «барическая пила». А здесь колебания не столь значимые, небольшие перемены не более 5 мм, поэтому я назвал это барическим лобзиком, поскольку зубья не такие острые, не такие ярко выраженные», — объяснил Тишковец.

Во второй половине недели ожидается похолодание, и оно «будет не последним, весна постоянно будет пробуксовывать». «Вроде дает надежду, что вот тепло, а потом срыв. Такая история будет и в первой декаде апреля», — предупредил он.

Самым теплым днем станет вторник: температура воздуха ночью будет колебаться в районе 0 — плюс 2 градуса, а днем воздух прогреется до плюс 10–12 градусов. В области днем будет от 8 до 13 градусов тепла. «Вполне себе апрельская погода, потому что температура соответствует норме климата апреля», — уточнил Тишковец. В среду начнутся дожди, переходящие в ливни, температура днем сохранится в диапазоне 5–9 градусов тепла.

«С 29-го на 30-е и днем 30-го осадки с вероятностью перехода в смешанную фазу, будет дождь с мокрым снегом. Ночью начнется похолодание от минус 1 до плюс 4 градусов, а днем температура воздуха будет не выше плюс 2–7 градусов. Ночью температура будет опускаться до минус 4 градусов. И к выходным от нуля до плюс 5 ночами, и днем плюс 4–9 в субботу, в воскресенье плюс 6–11 градусов. Тоже небольшие дожди, в субботу с вероятностью смешанной фазы», — рассказал специалист.

12 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в Москве начала развиваться по «весеннему сценарию»: снег теперь лежит в городе менее плотно, «начался нормальный, традиционный процесс противостояния режимов циркуляции, зимы и весны».

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«Дело в том, что ничто так не разрушает снежный покров — ни солнце, ни тепло, — как хороший дождь. Он оказывает сильнейшее разрушительное воздействие на снег. Сильный дождь, который прошел в воскресенье, — это первый признак того, что плотность снега будет меняться», — отметил Вильфанд.

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