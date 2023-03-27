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В Ставрополье власти сообщили о гибели Героя России Дмитрия Лисицкого

Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий
Дмитрий Лисицкий
Дмитрий Лисицкий (Фото: Андрей Иванов / VK)

Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий, участник боевых действий в Чечне, Югославии и Сирии, сообщил официальный представитель администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края Андрей Иванов. Обстоятельства его гибели он не уточнил.

«Огромная утрата для Ставрополья. Дмитрий Лисицкий за время службы не раз принимал участие в боевых операциях, проявляя мужество и отвагу. Он прошел не одну горячую точку... Трагичный день в истории 247-го полка ВДВ», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Временно исполняющий обязанности ректора Ставропольского государственного аграрного университета, в котором когда-то учился Лисицкий, Владимир Ситников, в своем телеграм-канале заявил, что военный погиб в бою. «Трагическое сообщение пришло с передовой. В бою погиб выпускник нашего вуза, командир 2-го десантно-штурмового батальона 247 гвардейского особого кавказского казачьего десантно-штурмового полка, Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий», — написал он.

РБК обратился за комментарием в Военное Следственное управление СК России по Южному военному округу.

Ранее телеграмм-канал Baza сообщал, что Лисицкий покончил с собой.

Официальное издание Минобороны «Красная звезда» в 2017 году называло Лисицкого капитаном и командиром десантно-штурмового полка. «Благодарненские вести» писали, что Лисицкий в 1993 году участвовал в конфликте в Абхазии, в 1999 году — в Дагестане и Чечне, в составе россий­ских миротворческих сил в начале 2000-х служил в Боснии и Герцеговине, в 2008 году был в Абхазии. Как сообщала «Красная звезда», он участвовал в обеспечении безопасности Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. В 2015 году он получил звание Героя России «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».

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