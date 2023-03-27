МЧС объяснило видео с «тревожным чемоданчиком» на билбордах в Москве
Видео о сборе «тревожного чемоданчика» показывают на московских билбордах с 2016 года, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного управления МЧС.
Накануне телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что на экранах у Парка Горького показывают инструкцию от МЧС о том, как собрать «тревожный чемоданчик» и что делать в случае химической или ядерной атаки.
«Это плановые информационные видеоролики в рамках функционирования МЧС России. На билбордах они крутятся с 2016 года в целях повышения безопасности», — объяснили в ведомстве.
«Тревожный чемоданчик» — базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации (землетрясения, наводнения, пожара).