«Газпром» снова увеличил прокачку газа через Украину

«Газпром» увеличил прокачку газа через Украину до 40 млн куб. м

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Газпром» увеличил транзит газа в Европу через Украину. Это следует из данных компании по прокачке за 26 и 27 марта.

За 26 марта через газоизмерительную станцию «Суджа» было подано 37,3 млн куб. м, а 27 марта планируется подать 40 млн куб. м. Таким образом, прокачка выросла примерно на 7%.

В январе «Газпром» сокращал, а в феврале постепенно нарастил прокачку. В марте компания продолжила увеличивать объемы транзита. Например, 21 марта «Газпром» сообщил о росте поставок до 42,4 млн куб. м за сутки.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в государства Центральной и Западной Европы. Для транзита используется газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа». В прошлом мае украинская сторона перестала принимать топливо для транзита через ГИС «Сохрановка», объяснив это тем, что станция находится в Луганской народной республике (ЛНР) под контролем российских сил.

Российское топливо также поступает в страны Юго-Восточной Европы по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». Транзит по газопроводу Ямал — Европа приостановили в прошлом марте, по «Северному потоку» — после взрывов в конце сентября.