В Петербурге начал тонуть плавучий ресторан «Серебряный кит»

Плавучий ресторан «Серебряный кит» на Неве накренился и оказался частично затоплен, сообщило издание 78.ru. Он тонет каждую весну из-за подвижности льда, уточнили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«Он давно не эксплуатируется, никому не нужен. Каждую весну его подтапливает, потому что лед подвижный, уровень воды меняется, вот и кренит», — объяснили в ведомстве.

По данным 78.ru, на месте работают сотрудники МЧС. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. В прокуратуре РБК сообщили, что из-за подтопления никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

Площадь «Серебряного кита» составляет 2800 кв. м, в нем три палубы с рестораном, банкетным залом и караоке-баром. Здание спроектировали в Москве в 2001 году, но за все время своего существования ресторан так и не приступил к работе. Установку на Москве-реке в свое время не согласовали, и компания-владелец «Фарсэй» перевезла его в Санкт-Петербург, где его достраивали на заводе «Северная верфь», а затем швартовали в разных частях города.

В 2018 году ресторан пришвартовали у набережной вдоль проспекта Обуховской обороны, а в 2021 году он лишился договора аренды. В сентябре прошлого года «Серебряный кит» выставили на продажу на «Авито» за 35 млн руб.