Рогов сообщил о взрывах и работе ПВО в Мелитополе

Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе

Мелитополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В разных частях Мелитополя в Запорожской области прогремели взрывы, по предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Около 08:15 в разных частях города были слышны несколько взрывов. Наиболее громко было в северной части города», — написал он.

Позже Рогов уточнил, что в результате обстрела было частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Кроме него ущерб получили еще несколько зданий, пострадали четыре человека.

Обстрел, по предварительным данным, вели со стороны города Орехов в Запорожской области, написал чиновник.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября прошлого года. Мелитополь в начале марта этого года официально стал административным центром Запорожской области: город Запорожье остается под контролем украинских сил.

Мелитополь, как и другие приграничные населенные пункты, регулярно подвергается обстрелам. Российские власти обвиняют в них Киев.