ВЦИОМ: 29% россиян хотели бы отправиться в путешествие во времени в XX век

ВЦИОМ назвал самый популярный век у россиян для путешествия во времени

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Почти треть россиян (29%) хотели бы оказаться в XX веке, если бы могли путешествовать во времени. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

18% хотели бы переместиться в XX век в целом, 4% пожелали попасть во времена Советского Союза, 3% — во вторую половину века, 2% — в начало столетия, по 1% — в конец века и во время Второй мировой войны.

В XIX век хотели бы переместиться 16%, в XVIII век — 12%. Отправиться в более ранний исторический период хотели только 6% опрошенных. Каждый пятый респондент затруднился с выбором эпохи.

Лишь 3% россиян захотели побывать в будущем. 10% назвали в качестве пункта назначения XXI век, при этом 4% выбрали вариант «в настоящем времени».

На вопрос, с какими российскими деятелями, известными, выдающимися людьми из прошлого им хотелось бы пообщаться, 17% опрошенных выбрали Петра I, 15% — Иосифа Сталина. Женщины чаще, чем мужчины, изъявляли желание познакомиться с Екатериной II (9 против 4%). Молодые люди в возрасте 18–24 лет проявляли интерес к личности Владимира Ленина (14 против 3–9% в остальных возрастных категориях).