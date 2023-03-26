Губернатор Дюмин: пострадавшим при атаке беспилотника под Тулой выплатят по 100 тыс. руб.

Пострадавшим при атаке беспилотника под Тулой выплатят по 100 тыс. руб.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил оказать помощь пострадавшим после атаки украинского беспилотника жителям Киреевска, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«Те, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового. Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тыс. руб. Нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до 1 млн руб.», — сказано в сообщении.

Власти уточнили, что после атаки дрона частично пострадали десять частных домов, еще в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах. Дюмин также поручил «провести обследование поврежденных жилых помещений и определить целесообразность и возможность восстановления домов».

Украинский беспилотник Ту-141 «Стриж» упал в городе Киреевск днем 26 марта. Как уточнили в Минобороны, дрон упал после того, как российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» вывел из строя его систему навигации.

На месте взрыва образовалась воронка диаметром 10–15 м и глубиной 6–8 м, радиус поражения составил около 500 м, отмечает Baza. SHOT пишет, что из-за взрыва в домах вылетели стекла, в одном из зданий сорвало крышу.

В результате инцидента пострадали три человека, уточняли РБК в минздраве региона. Телеграм-канал Baza писал, что ранения получили 17-летняя девушка, 20-летний молодой человек и 36-летний мужчина.