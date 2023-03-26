Пострадавшим при атаке беспилотника под Тулой выплатят по 100 тыс. руб.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил оказать помощь пострадавшим после атаки украинского беспилотника жителям Киреевска, говорится в сообщении на сайте правительства региона.
«Те, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового. Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тыс. руб. Нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до 1 млн руб.», — сказано в сообщении.
Власти уточнили, что после атаки дрона частично пострадали десять частных домов, еще в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах. Дюмин также поручил «провести обследование поврежденных жилых помещений и определить целесообразность и возможность восстановления домов».
Украинский беспилотник Ту-141 «Стриж» упал в городе Киреевск днем 26 марта. Как уточнили в Минобороны, дрон упал после того, как российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» вывел из строя его систему навигации.
На месте взрыва образовалась воронка диаметром 10–15 м и глубиной 6–8 м, радиус поражения составил около 500 м, отмечает Baza. SHOT пишет, что из-за взрыва в домах вылетели стекла, в одном из зданий сорвало крышу.
В результате инцидента пострадали три человека, уточняли РБК в минздраве региона. Телеграм-канал Baza писал, что ранения получили 17-летняя девушка, 20-летний молодой человек и 36-летний мужчина.