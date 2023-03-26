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Песков заявил, что Си Цзиньпин и Путин не планировали говорить так долго

Песков: долгие переговоры Путина и Си Цзиньпина говорят о содержательности их беседы
Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Неожиданно долгие переговоры президента России Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином свидетельствуют о настрое руководителей двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Это неожиданно затянувшиеся мероприятие. Но это говорит о настрое двух руководителей, о доверительном духе и содержательности их общения», — заявил Песков.

По словам Пескова, изначально первый день визита не планировался таким долгим.

Си Цзиньпин приехал в Москву 20 марта, а уехал 22-го. Это был его первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя КНР. Основным днем переговоров было 21 марта. Как рассказал сам Путин, неформальная часть визита прошла у камина за чашкой чая.

На встрече главы государств договорились расширять масштабы торговли, развивать логистическую систему, повышать финансовую и промышленную кооперацию, укреплять сотрудничество в энергосфере, технологиях и инновациях, сельском хозяйстве и т.д. На переговорах также был затронут китайский план урегулирования конфликта на Украине.

Теги
Владимир Путин Си Цзиньпин Китай Дмитрий Песков Кремль
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