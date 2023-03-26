Театр на Таганке назвал дату прощания с Николаем Дупаком
Прощание с бывшим директором Театра на Таганке Николаем Дупаком состоится 29 марта в 11:00 в здании театра. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.
«Прощание с Николаем Лукьяновичем состоится 29 марта в 11:00 в Театре на Таганке», — говорится в сообщении.
Дупак умер сегодня утром на 102-м году жизни. Он родился в 1921 году в Донецкой области. Окончил Киевский театральный институт, перед началом войны работал на Киевской киностудии. Потом ушел на фронт, был трижды ранен.
Дупак возглавил Театр на Таганке в начале 1960-х и проработал на этой должности до 1977 года. Потом около года руководил Театром на Малой Бронной. Впоследствии Дупак снова занял пост директора Театра на Таганке.