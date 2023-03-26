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Театр на Таганке назвал дату прощания с Николаем Дупаком

Театр на Таганке: прощание с Николаем Дупаком состоится 29 марта в 11:00
Николай Дупак
Николай Дупак (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Во время съемок фильма &laquo;Железный поток&raquo; &laquo;Однажды ночью&raquo; (1944) &laquo;Сорок первый&raquo; (1956) Николай Дупак&nbsp;и писатель Борис Можаев &laquo;Без вести пропавший&raquo; (1956) &laquo;Каин XVIII&raquo; (1963) &laquo;Интервенция&raquo; (1968) Руководители Московского театра драмы и комедии на Таганке,&nbsp;директор театра Николай Дупак и художественный руководитель театра Юрий Любимов &laquo;Служили два товарища&raquo; (1968) &laquo;Бумбараш&raquo; (1971) &laquo;Капитан Немо&raquo; (1975) &laquo;Ярослав Мудрый&raquo; (1981) Николай Дупак, Иван Бортник, Никита Высоцкий, Илья Свиридов на церемонии открытия улицы Высоцкого Николай Дупак и&nbsp;Ирина Апексимова

Прощание с бывшим директором Театра на Таганке Николаем Дупаком состоится 29 марта в 11:00 в здании театра. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.

«Прощание с Николаем Лукьяновичем состоится 29 марта в 11:00 в Театре на Таганке», — говорится в сообщении.

Дупак умер сегодня утром на 102-м году жизни. Он родился в 1921 году в Донецкой области. Окончил Киевский театральный институт, перед началом войны работал на Киевской киностудии. Потом ушел на фронт, был трижды ранен.

Дупак возглавил Театр на Таганке в начале 1960-х и проработал на этой должности до 1977 года. Потом около года руководил Театром на Малой Бронной. Впоследствии Дупак снова занял пост директора Театра на Таганке.

Теги
Николай Дупак Театр на Таганке новости смерть прощание Москва
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