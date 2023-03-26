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Индийская ракета вывела на орбиту 36 спутников OneWeb

Индийскую ракету с 36 британскими спутниками OneWeb запустили с космодрома Шрихарикота

Индийская ракета вывела на орбиту 36 спутников OneWeb
Video

Ракета LVM3 от индийской организаций космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) вывела на орбиту 36 британских спутников OneWeb. Трансляцию запуска вела Times of India.

Запуск был совершен в 9:00 по восточноевропейскому времени (6:30 мск).

Это уже вторая миссия по запуску спутников, прошедшая в рамках соглашения ISRO с британской компанией OneWeb Group. По договору планировалось запустить 72 спутника на низкие околоземные орбиты. Во время первой миссии были запущены также 36 спутников. После вывода на орбиты спутники будут располагаться на высоте около 1,2 тыс. км от Земли.

Спутники OneWeb предназначены для обеспечения широкополосным интернетом с помощью мобильной спутниковой связи. Ранее компания сотрудничала по доставке спутников на околоземную орбиту с «Роскосмосом», однако в начале марта 2022 года совет директоров госкорпорации решил приостановить подготовку ко всем запланированным запускам с космодрома Байконур.

Позже бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об отмене всех запусков российских ракет в интересах OneWeb на других космодромах — Куру (во Французской Гвиане) и Восточном.

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Кроме того, он потребовал от OneWeb гарантий, что спутники, которые должны были запустить с Байконура, не станут применяться в военных целях. 21 марта OneWeb договорилась о запуске спутников с американской SpaceX.

Теги
Индия Великобритания запуск ракеты спутник OneWeb
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