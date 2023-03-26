Индийская ракета стартовала на орбиту с группой спутников OneWeb

Индийская ракета-носитель LVM3-M3 стартовала на околоземную орбиту Земли с партией из 36 спутников связи британской компании OneWeb. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск был совершен в 9:00 по восточноевропейскому времени (6:30 мск). В сообщении организации отмечается, что это вторая миссия по запуску спутников OneWeb, которая проводится с помощью индийской ракеты.

Первый был осуществлен в октябре 2022 года в рамках заключенного контракта между OneWeb и ISRO. Тогда ракета доставила на орбиту первую партию из 36 спутников. Всего планируется доставить 648 устройств.

Спутники OneWeb предназначены для обеспечения широкополосным интернетом с помощью мобильной спутниковой связи. Как говорится на сайте организации, сообщества с плохим подключением к интернету могут присоединиться к сети с помощью системы OneWeb.

Ранее OneWeb сотрудничала в вопросе доставки спутников на околоземную орбиту с «Роскосмосом», однако в начале марта совет директоров организации решил приостановить подготовку ко всем запланированным запускам с космодрома Байконур. Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин потребовал от компании гарантий, что спутники, которые должны были запустить с Байконура, не станут применяться в военных целях. 21 марта OneWeb договорилась о спутниках с американской SpaceX.