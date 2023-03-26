Авиасообщение между Владивостоком и Харбином возобновили спустя три года

Регулярное авиасообщение между Владивостоком и китайским городом Харбин возобновилось спустя три года. Первым самолетом в Китай вылетел губернатор Приморья Олег Кожемяко, о чем он сообщил в своем телеграм-канале.

«Вылетаем первым регулярным авиарейсом с деловой миссией. Программа насыщенная. Встречи на высоком уровне в Харбине и Пекине», — написал Кожемяко.

О планах запустить рейс маршрутом Владивосток—Харбин на 26 марта сообщала авиакомпания «Аврора». Как сказали в пресс-службе компании, самолеты по этому направлению будут летать по четвергам и воскресеньям. В пресс-службе аэропорта Владивостока подтвердили «РИА Новости», что вместе с «Авророй» ведется работа по возобновлению полетов в Харбин. При этом на сайте авиаперевозчика по данному направлению рейсов на 26 марта нет.

Регулярное авиасообщение между двумя городами было приостановлено из-за пандемии COVID-19. В ноябре 2022 года были запущены перелеты между Хабаровском и Харбином, китайская авиакомпания Hainan Airlines начала летать по этому маршруту в январе 2023 года.