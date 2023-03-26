США вернули Греции монету времен Юлия Цезаря с Брутом на аверсе

США передали Греции редкую древнюю золотую монету, отчеканенную в память о смерти Юлия Цезаря, сообщает The New York Times.

На монете с надписью «Eid Mar» стоимостью $4,2 млн изображено лицо Марка Юния Брута, союзника Цезаря, который вместе с другими римскими сенаторами убил его в мартовские иды (так в римском календаре обозначалось 15 марта) в 44 году до нашей эры. В 2020 году ее незаконно продали за £2,7 млн ($3,49 млн) на торгах британского аукционного дома Roma Numismatics. На обратной стороне монеты представлены два кинжала.

По мнению историков, Брут чеканил монеты из золота и серебра, чтобы восславить падение Цезаря и платить ими своим солдатам.

Возвращение драгоценности состоялось во вторник, 21 марта, на церемонии, где присутствовали представители Отдела по торговле древности окружного прокурора Манхэттена и Службы внутренней безопасности США.

Ранее эта монета, одна из 29 реликвий, возвращенных греческим властям, была передана неназванным американским миллиардером, который купил ее в 2020 году. Дилер, организовавший продажу, был арестован в январе, а саму монету обнаружили в феврале. По мнению экспертов, монета, по предварительным данным, была обнаружена более десяти лет назад в современной Греции — в месте, где Брут и его союзник Гай Кассий Лонгин разбили лагерь.