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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны сообщило о нарушении Баку линии соприкосновения в Карабахе

Минобороны: ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе

Военные Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и приступили к инженерному оборудованию поста, тем самым нарушив ноябрьские договоренности 2020 года. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Командованием российских миротворцев принимаются меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки и недопущение противоборствующими сторонами взаимных провокаций», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны довели до сведения азербайджанской стороны требование о необходимости соблюдать соглашение от 9 ноября 2020 года между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Трехсторонний договор направлен на предотвращение эскалации кризисной обстановки, отметили в министерстве.

Российские миротворцы временно находятся вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора — дороги, соединяющей республику и Армению, выполняя четвертый и пятый пункты договоренностей. Шушинский район находится в Нагорном Карабахе, в него входит небольшая часть Лачинского района.

Теги
Минобороны Азербайджан Нагорный Карабах военные
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