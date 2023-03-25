Минобороны сообщило о нарушении Баку линии соприкосновения в Карабахе

Военные Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и приступили к инженерному оборудованию поста, тем самым нарушив ноябрьские договоренности 2020 года. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Командованием российских миротворцев принимаются меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки и недопущение противоборствующими сторонами взаимных провокаций», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны довели до сведения азербайджанской стороны требование о необходимости соблюдать соглашение от 9 ноября 2020 года между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Трехсторонний договор направлен на предотвращение эскалации кризисной обстановки, отметили в министерстве.

Российские миротворцы временно находятся вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора — дороги, соединяющей республику и Армению, выполняя четвертый и пятый пункты договоренностей. Шушинский район находится в Нагорном Карабахе, в него входит небольшая часть Лачинского района.