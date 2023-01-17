Байден объявил режим бедствия в штате Джорджия из-за штормов и торнадо

Президент США Джо Байден объявил режим стихийного бедствия в штате Джорджия на юго-востоке США из-за штормов и торнадо, говорится на сайте Белого дома.

«Президент США Джо Байден объявил, что в штате Джорджия — масштабное бедствие, и постановил оказать федеральную помощь для дополнения местных и на уровне штата усилий по восстановлению в районах, пострадавших от сильных штормов, прямых ветров и торнадо», — сказано в сообщении.

Режим распространяется на округа Баттс, Генри, Джаспер, Мериуэзер, Ньютон, Сполдинг и Троуп., пострадавшие от стихии 12 января. Помощь будет включать гранты на временное жилье и ремонт домов, недорогие кредиты для покрытия ущерба за утрату незастрахованного имущества и другие меры. Рассчитывать на государственную поддержку могут как отдельные предприятия, так и отдельные лица.

Торнадо и штормы обрушились на южные американские штаты 12 января. Только в штате Алабама погибло семь человек, писала The New York Times. В Джорджии погиб пятилетний мальчик: на машину, в которой он ехал, упало дерево, писала газета со ссылкой на представителя округа Баттс. CNN сообщал о девяти погибших.

Шторм закончился к утру 13 января, однако без света по прежнему оставались тысячи жителей Алабамы и Джорджии, отмечало издание. Торнадо затронуло и другие соседние штаты, в том числе Теннесси, Кентукки и Южную Каролину. Скорость торнадо, который прошелся по округу Сполдинг в Джорджии, по информации CNN, достигала 178 км/ч. Скорость другого вихря в том же районе, по оценке специалистов Национальной метеорологической службы, достигала 218-265 км/ч.