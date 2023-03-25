Минюст Армении зарегистрировал новую епархию РПЦ

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Министерство юстиции Армении зарегистрировало в стране Ереванско-Армянскую епархию Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил в телеграм-канале ее временный управляющий, патриарший экзарх Африки, митрополит Клинский Леонид (Горбачев).

«23 марта 2023 года Министерство юстиции Республики Армения зарегистрировало Ереванско-Армянскую епархию Русской православной церкви», — написал он, добавив, что в РПЦ шли к этому несколько лет.

Митрополит подчеркнул, что устав епархии разработан и утвержден в соответствии с армянским законодательством и «с полным соблюдением интересов Русской православной церкви».

Документы на регистрацию епархия подала в армянский Минюст в середине марта. Процесс ее регистрации должен был завершиться в течение месяца.

Решение об учреждении епархии в Армении Священный синод РПЦ принял еще в октябре 2021 года. 12 марта митрополит Леонид написал в телеграм-канале, что «наконец спустя долгое время удалось привести к общему знаменателю Устав епархии с учетом Конституции Республики Армения». Тогда он находился с визитом в Ереване.

Русская православная церковь объединяет более 320 епархий по всему миру, включая Ереванско-Армянскую.