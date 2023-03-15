В Волгоградской области дети играли в «доктора» и отравились таблетками

МВД: двое детей в Волгоградской области отравились таблетками во время игры в «доктора»

Фото: Frank May / Global Look Press

Двое детей в Светлоярском районе Волгоградской области отравились таблетками, играя в «доктора». Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление МВД.

Девятилетний мальчик и семилетняя девочка, «воспользовавшись бесконтрольностью со стороны матери», достали «сильнодействующий лекарственный препарат» и стали поочередно употреблять таблетки. «Выпив по три штуки, ребята потеряли сознание», — рассказали в ведомстве. Детей госпитализировали с симптомами токсического отравления.

Против матери завели дело по статье 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, наказание — до трех лет лишения свободы). Пока дети играли, она «устроила застолье» со своей знакомой.

В полиции отметили, что у 37-летний женщины пятеро детей, один из них — совершеннолетний. В 2020 году она стала злоупотреблять спиртным и с тех пор неоднократно распивала алкоголь в присутствии детей, за что привлекалась к административной ответственности. Сейчас четверых ее несовершеннолетних детей поместили в социально-реабилитационный центр, решается вопрос о лишении подозреваемой родительских прав.