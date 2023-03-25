Мэр Краснодара объяснил отмену концерта Ани Лорак ее позицией по Украине

Ани Лорак (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Концерт певицы Ани Лорак в Краснодаре не мог быть не отменен, в этом городе не могут проходить выступления любых артистов, которые «признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас», заявил в телеграм-канале краснодарский мэр Евгений Наумов.

«Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы», — написал он.

РБК обратился за комментарием к представителю Ани Лорак.

Настоящее имя певицы — Каролина Куек, она родилась в Черновицкой области Украины, свои первые победы на международных фестивалях она одержала в Киеве. В августе 2021 года она опубликовала в соцсетях поздравление Украине с Днем независимости, а после начала военной операции России в следующем году выступила с антивоенным заявлением. «Я украинка, я мать, и мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев. Мое сердце сейчас с каждым из тех, кто страдает от этого ужаса», — написала она. В октябре против Лорак на Украине ввели санкции на пять лет. В список также попали другие украинские артисты, продолжившие выступать в России. В январе этого года она объявила о сборе пожертвований для тех людей, «которые нуждаются в поддержке прямо сейчас». Как пишет «Блокнот Краснодар», ссылка вела на страницу ее сайта, где было написано, что средства собирают «для поддержки всех семей, которые потеряли свои дома или пострадали от этой трагедии».

Концерт Ани Лорак в Краснодаре был запланирован на 27 апреля, следует из данных на сайте певицы. «Блокнот Краснодар» писал, что большая часть билетов к концу марта уже была раскуплена.

С требованием запретить выступление певицы выступили местные активисты, в частности обратиться «во все инстанции» пообещали в обществе «Царьград». «Лорак осудила спецоперацию и покинула территорию России, а после этого, находясь за границей, объявила благотворительный онлайн-концерт в Сети для того, чтобы передать средства на нужды пострадавших от «российской агрессии», — написал он.

За день до выступления в Краснодаре, 26 апреля, у певицы запланирован концерт в Ростове-на-Дону. Местный депутат Евгений Федяев потребовал от ростовского губернатора Василия Голубева запретить концерт, утверждая, что певица собирает «на нужды ВСУ». В марте в Ростове-на-Дону уже отменили концерты групп «Мумий Тролль», ДДТ и «Машина времени». «Собственнику данной концертной площадки официально даны разъяснения об отрицательном влиянии музыканта на молодое поколение и жителей города. Также было предложено от проведения концерта воздержаться», — объяснили в администрации города отмену выступления «Машины времени».