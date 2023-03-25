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Дерипаска напомнил о нерешенных после Гражданской войны вопросах

Дерипаска напомнил о вопросах, нерешенных после разгона Учредительного собрания
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя в своем телеграм-канале подписание меморандума о завершении Гражданской войны, заявил, что этим решением обойтись не удастся. Он призвал решить проблемы, возникшие после разгона Учредительного собрания.

Дерипаска считает необходимым решить вопросы о реституции национализированной более 100 лет назад собственности российских граждан; о восстановлении в правах; об увековечивании «многих героев сопротивления большевистской диктатуре за эти 70 лет».

Бизнесмен также упомянул «миллионы загубленных и репрессированных казаков и членов их семей» и призвал признать произошедшее с ними геноцидом. По его словам, такое решение должно стать «элементом примирения», поскольку потомки казаков «не забыли» и «пока не могут простить».

Меморандум о завершении Гражданской войны 1917–1922 годов подписали в Госдуме 13 марта, писало издание Daily Storm. В подписании участвовали нынешние представители противостоящих тогда политических течений — монархистов, право-левых ЛКПН, большевиков, анархистов-махновцев и эсеров, а также члены партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Документ подписали на конференции «Невыносимая русскость бытия» с участием философов, писателей и политиков. В манифесте заявили, что «сегодня снова пришло время объединиться ради спасения России».

В России после Февральской и Октябрьской революций в 1917 году собирались созвать Учредительное собрание, которое должно было определить государственное устройство России. На единственном заседании в январе 1918 года депутаты не приняли декларацию, предложенную большевиками. После этого по решению Владимира Ленина левые эсеры и большевики сорвали работу собрания, а на следующий день Совет народных комиссаров распустил его. Разгон Учредительного собрания стал одной из препосылок начала Гражданской войны в России.

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Теги
Олег Дерипаска гражданская война геноцид
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