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СК вызвал советника губернатора из-за отказа кафе обслужить военных

СК вызвал советника губернатора Орловской области из-за отказа кафе обслужить военных
Фото: naprivale-orel.ru
Фото: naprivale-orel.ru

Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева вызвали в региональное управление Следственного комитета для дачи показаний по делу об отказе администрации местного кафе обслужить посетителей в военной форме. Об этом Лежнев сообщил в своем телеграм-канале.

В СК, по словам советника главы региона, его вызывали «недавно». Там Лежнев показал переписку и «дал развернутые объяснения», как на него вышел участвовавший в инциденте военный.

Инцидент произошел в кафе «На привале» в Орле в середине февраля. Тогда один из бойцов батальона «Ахмат» опубликовал видео: некий мужчина говорит, что, когда их подразделение меняло место дислокации, оказался вместе с сослуживцами в Орле. Мужчины решили зайти пообедать в кафе «На привале». Однако администрация заведения, по словам автора обращения, не пустила их, заявив, что «военных нельзя пускать», поскольку те «грязные».

Мужчина на видео заявил, что был одет опрятно, как и другие военные. Он попросил губернатора и правительство Орловской области разобраться в ситуации.

После этого губернатор региона Андрей Клычков написал во «ВКонтакте», что знает о ситуации. И рассказал, что представитель администрации связался с бойцом на следующий день после публикации обращения.

«От себя лично принес и еще раз приношу извинения нашим защитникам за случившееся. Дальше в этом деле будут разбираться компетентные органы», — писал Клычков.

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Кафе «На привале» уже отказывало в обслуживании бойцам СОБРа, проезжавшим через Орловскую область, пишет портал «Орловские новости». В прошлом апреле военные также пытались попасть в заведение, но их не пустили из-за несоответствующего дресс-кода, говорили порталу источники. В подтверждение этого случая издание упоминало скриншот переписки с администрацией «На привале». В кафе информацию об отказе военным в обслуживании опровергали и называли «фейком».

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военные рестораны кафе Орловская область
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