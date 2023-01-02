Пассажиры самолета Air Astana пострадали в зоне турбулентности

Пассажиры самолета Air Astana пострадали при попадании в зону турбулентности

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Самолет казахстанской компании Air Astana, выполнявший рейс KC 128 по маршруту Ташкент — Алма-Ата, попал в зону турбулентности, в результате семь пассажиров получили различные травмы, сообщила РБК пресс-служба авиакомпании. В Авиационной администрации Казахстана, однако, заявили, что пострадали пять человек, четверо от госпитализации отказались.

Экипаж рейса оказал пострадавшим первую помощь. Пилоты сообщили о произошедшем службам аэропорта Алма-Аты.

Самолет приземлился в городе в 16:45. В аэропорту пассажиров ожидали машины скорой помощи.

«Авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса», — заявили в пресс-службе авиакомпании.

19 декабря самолет Hawaiian Airlines, совершавший рейс из Феникса (США) в Гонолулу (Гавайи), попал в сильную турбулентность за 15–30 минут до посадки. В результате из 278 пассажиров пострадали 36 человек, сообщала СNN. Пассажиры получили среди прочего травмы головы, рваные раны, кровоподтеки, некоторые потеряли сознание.

20 пострадавших доставили в отделение неотложной помощи. 11 человек находились в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных был 14-месячный ребенок.

Авиакомпания заверила, что проведет «тщательную проверку самолета», прежде чем вернуть его в эксплуатацию. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование инцидента.