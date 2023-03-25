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Kyodo узнало об отказе Кисиды встретиться с послом Китая в Японии

Kyodo: послу Китая в Японии перед отъездом домой отказали во встрече с премьером Кисидой

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отказал во встрече китайскому послу в Японии Кун Сюанью перед его возвращением в Китай, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По их словам, запрос встречи направили японскому правительству в январе, но Токио отказал, объяснив это «несовпадением графиков». Один из источников агентства заявил, что так Япония приняла «зеркальные меры» после того, как посол Японии в Китае Ютака Ёкои перед своим отъездом не смог провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в 2020 году.

Вместо Кисиды китайского посла принял министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси, говорят источники агентства. Официально о встрече не сообщалось.

Как отмечает Kyodo, Кисида нарушил обычай на фоне кризиса двусторонних отношений Японии и Китая из-за «растущего соперничества между Китаем и Соединенными Штатами — основным союзником Японии в сфере безопасности — а также военного давления Пекина на Тайвань и его тесных связей с Россией». Кроме того, между странами с 1970-х годов продолжается территориальный спор из-за контролируемых Японией островов Сенкаку, на которые претендует Китай.

Необитаемый архипелаг (японцы называют его Сенкаку, а китайцы — Дяоюйдао) перешел под контроль Японии в 1895 году вместе с Тайванем, захваченным японскими войсками после победы в войне с императорским Китаем. После Второй мировой войны архипелаг находился под американской оккупацией, затем США передали эти территории Японии. После войны Токио отказался от прав на Тайвань, в связи с чем в Пекине считают, что Япония должна вернуть и острова.

Большее обострение территориального спора между Китаем и Японией произошло после того, как Токио в 2012 году выкупил у частного японского владельца три из пяти островов архипелага, подчеркнув таким образом их государственный статус.

Теги
Фумио Кисида Япония Китай посол
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