В Венесуэле ликвидировали террориста «Кролика», за помощь в поимке которого обещали $1 млн

Правоохранительные органы Венесуэлы ликвидировали Карлоса Гомеса по прозвищу «Кролик» (исп. Conejo), которого обвиняли в терроризме, убийстве, вымогательстве и похищениях, сообщает El Universal. За помощь в поимке преступника власти объявляли награду в $1 млн.

Как рассказал министр внутренних дел Ремихио Себальос, «Кролика» нашли в городе Ирапа в штате Сукре. Он и его соратники попытались оказать сопротивление полиции. В итоге 36 человек задержали, у них конфисковали девять автомобилей, 17 мобильных телефонов, 14 мотоциклов, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ходе полицейской операции террориста ликвидировали. Оставшихся членов его группировки продолжают искать, добавил Себальос.

Карлос Гомес был лидером банды, которая действовала в штате Арагуа на севере Венесуэлы, пишет La República. Он получил кличку Кролик из-за формы зубов. Власти разыскивали его более года. В феврале, после того как его банда напала на полицейских, власти объявили награду в $1 млн. за помощь в его поимке.

Группировка Кролика занималась, среди прочего, вымогательством, продажей наркотиков, также совершала убийства и похищала людей. Мэра города Лас Техериаса в штате Арагуа Педро Эрнандеса заподозрили в сотрудничестве с бандой, 17 марта чиновника арестовали.