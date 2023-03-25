США провели второе испытание гиперзвуковой ракеты класса «воздух-земля»

ВВС США провели второй запуск полноценного опытного образца гиперзвуковой ракеты AGM-183A класса «воздух — земля» в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования. Об этом сообщает издание Defense News.

Испытания прошли 13 марта, результаты неизвестны. Запуск прошел у побережья южной части штата Калифорния с борта бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Гиперзвуковую ракету разработала компания Lockheed Martin. Первый запуск ракеты прошел в начале декабря прошлого года.

В конце января Пентагон отчитался об успешном запуске прототипа гиперзвуковой ракеты в рамках программы HAWC. Ракету разрабатывает компания Lockheed Martin. Во время испытаний она развила скорость 5 Мах (6,1 тыс. км в час) на высоте более 18 км и пролетела около 483 км.

Американские власти выражают обеспокоенность разработкой гиперзвукового оружия Россией и Китаем. В ноябре прошлого года директор программы стратегических систем Военно-морских сил (ВМС) США вице-адмирал Джонни Вулф рассказал, что Москва и Пекин вынуждают Вашингтон приложить усилия для того, чтобы «срочно наверстать упущенное» в этой области.