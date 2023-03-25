Mundfish опроверг причастность к рекламе магазина «Армия России»

Компания Mundfish сообщила, что не причастна к использованию материалов игры Atomic Heart в рекламной кампании магазина «Армия России». Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

«Мы в курсе, что многие используют изображения и персонажей нашей игры для своей PR-деятельности. Мы к этому непричастны и делаем всё, чтобы пресечь подобное», — заявили в компании.

Ранее в сети появились фото витрин магазина, на которых висели постеры, напоминающие арты из игры.

РБК направил запрос в ООО «Военторг–Ритейл» и сеть магазинов «Армия России».

Шутер Atomic Heart вышел в феврале 2023 года. Действие игры происходит в альтернативном СССР, где страна массово производит роботов, обслуживающий население. На одном из заводов роботы напали на персонале и захватили предприятие. Главный герой — агент разведки, который пытается выяснить причину произошедшего.