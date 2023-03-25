Военная база США в Сирии подверглась ракетной атаке

Военная база Соединенных Штатов на северо-востоке Сирии подверглась ракетной атаке. Об этом сообщает издание Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.

Атака произошла на базу возле нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной провинции Сирии Дейр-эз-Зор. Данных о жертвах или пострадавших не приводится.

По словам корреспондента, на территории базы видно пламя. По округе летают военные вертолеты ВВС США.

Американские военные базы в Сирии регулярно подвергаются ракетным атакам. В предыдущий раз СМИ сообщали о подобной атаке 19 февраля, тогда также была атакована база в провинции Дейр-эз-Зор. Источники телеканала Al Hadath утверждали, что ракету запустили проиранские ополченцы.