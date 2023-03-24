«Газель» провалилась под асфальт в Перми. Видео

Появилось видео с провалившейся под асфальт «Газелью» в Перми

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В Перми на улице Подлесной в сторону шоссе Космонавтов автомобиль «Газель» провалился под асфальт, сообщило ГУ МВД по Пермскому краю в телеграм-канале.

«Автомобиль «Газель» под управлением водителя 1997 года рождения <...> в результате обрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части допустил падение в образовавшийся провал», — говорится в сообщении полиции.

В ведомстве уточнили, что водитель успел покинуть «Газель». Автомобиль получил механические повреждения.

Как сообщала газета «Комсомольская правда» в Перми, сперва в яму начал уходить капот машины, через некоторое время она вся оказалась под асфальтом. Водитель не пострадал, информации о других пострадавших также не было. На место чрезвычайного происшествия выехали специалисты водоснабжающей организации «Новогор-Прикамье».