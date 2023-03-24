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Эксперт предупредил мужчин о «фатальном дебюте» с 40 лет

Уролог Аполихин: более половины мужчин в России не доживают до 65 лет
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

В России более половины мужчин (52%) не доживают до 65 лет, а фатальный дебют (начало развития причины смерти) в основном происходит в 40–65 лет, заявил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин на форуме «Здоровое общество».

«Это очень серьезный звонок. Что такое 40 лет для мужчины? Он только состоялся — он учился, выходил на позиции, и вот он уходит. 74% в этой группе — это мужчины, которые уходят на рабочем месте», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам эксперта, такие мужчины обычно не обращаются за медицинской помощью, а 81% россиян этой группы умирают внезапно.

Аполихин подчеркнул важность здорового образа жизни и физических нагрузок, в частности анаэробных, для предупреждения болезней и снятия стресса, который может стать фатальным для мужчин.

С 2019 года в России постепенно увеличивается пенсионный возраст, к 2028 году переход должен завершиться. Тогда женщины смогут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. До изменений пенсионный возраст для российских женщин составлял 55 лет, а для мужчин — 60.

В 2021 году вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что 80% смертей среди россиян трудоспособного возраста приходится на мужчин. По ее словам, более половины (55%) смертей вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Теги
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