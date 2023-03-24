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Хуснуллин сообщил о планах построить трассу в обход Каспийского моря

Хуснуллин: Россия планирует построить с Казахстаном трассу в обход Каспийского моря

Россия планирует построить трассы в обход Каспийского моря, этот вопрос будут обсуждаться с Казахстаном и Туркменистаном на форуме в мае, сообщил «РИА Новости» вице-премьер Марат Хуснуллин.

«18 мая мы будем проводить Kazan Forum, и мы там обязательно с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия, возможно, подпишем соглашение», — сказал Хуснуллин.

О том, что Россия и Туркмения обсуждают строительство автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря, говорил в январе премьер-министр Михаил Мишустин.

При этом еще летом 2022 года председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказывал о планах по строительству трассы «Меридиан», которая должна была соединить Китай и Европу, пройдя по территории стран Каспийского моря (Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан). «В связи с тем, что сейчас логистические цепочки поменялись, мы понимаем, что в любом случае нужно Китай через Казахстан соединять. Но только уже не идти на Европу, а дойти до центральной части России и соединить [Китай] с югом России и с севером», — объяснил он. В 2019-м бюджет проекта оценивался в 600 млрд руб.

Теги
Марат Хуснуллин Каспийское море трасса Казахстан Туркменистан
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