Организаторы объяснили отмену концерта Басты просьбой чиновников

Василий Вакуленко (Баста) (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС)

В Новокузнецке Кемеровской области отменили выступление рэпера Басты (Василия Вакуленко), сообщили РБК в концертном агентстве «Небо Рекордс».

«По просьбе администрации города мы вынуждены были перенести концерт на 17 октября из-за переноса сроков ввода «Арены кузнецких металлургов» в эксплуатацию. Нас заверили, что в новую дату концерт обязательно состоится!». — объяснили в агентстве.

Все ранее приобретенные билеты остаются действительными, по ним можно будет попасть на концерт в новую дату, добавили в «Небо Рекордс».

В то же время в пресс-службе губернатора Кемеровской области сообщили РБК, что им неизвестно, по какой причине концерт перенесен.

РБК обратился за комментарием к представителю Басты.

В Ростове-на-Дону 20 марта отменили концерты Валерия Меладзе, а также рок-групп «Мумий Тролль», «ДДТ» и «Машина времени» (лидер группы Андрей Макаревич объявлен в России иностранным агентом). Концерты «Мумий Тролля», Меладзе и «ДДТ» до этого также неоднократно отменяли в разных российских городах.