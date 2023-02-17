В Москве с начала года ввели в строй еще 9 домов по программе реновации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За полтора месяца с начала года в столице достроены и уже введены в эксплуатацию девять многоквартирных домов (МКД) по программе реновации, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Всего это около 2,8 тыс. новых квартир.

Общая площадь зданий превышает 290 тыс. кв. м, из которых 168 тыс. кв. м приходится на собственно жилой фонд. Таким образом, средний метраж квартиры в указанных новостройках составляет 60 кв. м. Новые дома возведены практически по всей столице:

три здания в Северном административном округе,

по две новостройки в Южном и Северо-Восточном административных округах,

по одному МКД в Юго-Восточном и Юго-Западном округах.

Таким образом, к середине февраля реновационные многоэтажки появились пока в пяти административных округах Москвы, однако Андрей Бочкарев подчеркивает, что до конца первого квартала планируется ввод новых МКД по программе реновации уже в девяти из 12 московских округов.

Столичная программа реновации стартовала летом 2017 года. Она заключается в сносе свыше 5 тыс. ветхих зданий жилого фонда и переселении их жильцов в рамках того же района в современные многоэтажки, специально возведенные под нужды программы. По плану столичных властей, завершение программы реновации намечено на начало 2030-х годов, в данный момент подходит к концу первый из трех этапов переселения граждан.