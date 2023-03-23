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Под Волоколамском мужчина убил двоих знакомых во время общего застолья

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Вечером 22 марта в результате бытового конфликта мужчина нанес удары кухонным ножом мужчине и женщине, с которыми распивал спиртное, сообщили РБК в ГСУ СК России по Московской области.

«22 марта около 23 часов подозреваемый, находясь в доме, расположенном в деревне Анино ГО Волоколамск, распивал спиртные напитки в компании знакомых. Между присутствующими произошел словесный конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес кухонным ножом удары мужчине и женщине. В результате полученных ранений смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, мужчина скончался в больнице», — уточнили в Следственном комитете.

52-летний подозреваемый задержан по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК. В СК также сообщили, что задержанный уже имел судимость и прошло десять лет с тех пор, как он освободился.

«С подозреваемым работают следователи. По полученным данным, мужчина уже отбывал наказание в виде 23 лет лишения свободы за совершение убийства и разбоя. Работа по уголовному делу продолжается», — заявили в Следственном комитете.

«Московский комсомолец» сообщил, что убитый мужчина, отмечавший день рождения, тоже привлекался к уголовной ответственности — за изнасилование, а погибшая — за сбыт наркотиков.

12 марта в Подольске в гриль-баре «Шервуд» между двумя посетителями произошел конфликт, один из них в результате ножевого ранения позже скончался в больнице. Подозреваемый нанес удар ножом и скрылся, а позднее, как сообщил СК, «написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего».

Теги
двойное убийство Следственный комитет Волоколамск новости
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